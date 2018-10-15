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Смартфон LG V35 ThinQ на Amazon можно приобрести со скидкой 250 долларов

На портале Amazon покупателям предлагается обновлённый смартфон LG V35 ThinQ со скидкой в размере 250 долларов. При этом отмечается, что скидка распространяется не на все устройства, а только с пометкой Prime Exclusive.

Смартфон LG V35 ThinQ на Amazon можно приобрести со скидкой 250 долларов

Смартфон LG V35 ThinQ с обновлениями доступен на рынках разных стран мира, а теперь производитель предлагает выгодные условия для приобретения устройства. На портале Amazon смартфоны в премиум-эксклюзивном варианте предлагаются по цене 650 долларов, что на 250 долларов дешевле. Доступен девайс в чёрном и платиново-сером цветах, его можно приобрести через несколько американских перевозчиков.

По словам экспертов, скоро компания LG представит совершенно новую модель V40 ThinQ. Приобрести телефон смогут покупатели по всему миру уже в октябре текущего года.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 10:33

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