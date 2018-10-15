Певица Ариана Гранде рассталась с женихом-комиком Дэвидсоном
Ариана Гранде разорвала отношения с Питом Дэвидсоном. Решение американской певицы и ее жениха-комика расстаться удивило общественность, ведь еще весной пара, вызывавшая умиление публики, объявила о помолвке.
Согласно информации осведомленных источников, инициатором разрыва стал Пит Дэвидсон. Артисту показалось, что он пока не готов к браку. Ариана Гранде решила не оставлять себе кольцо, подаренное женихом на помолвку, и вернет украшение стоимостью $100 000 экс-возлюбленному.
Знаменитости пока не прокомментировали ситуацию. Поклонники певицы надеются, что Гранде и Дэвидсон после небольшой «передышки» сойдутся, ведь у них были невероятно теплые и трогательные отношения, свидетельствующие о настоящих чувствах.
Согласно информации осведомленных источников, инициатором разрыва стал Пит Дэвидсон. Артисту показалось, что он пока не готов к браку. Ариана Гранде решила не оставлять себе кольцо, подаренное женихом на помолвку, и вернет украшение стоимостью $100 000 экс-возлюбленному.
Знаменитости пока не прокомментировали ситуацию. Поклонники певицы надеются, что Гранде и Дэвидсон после небольшой «передышки» сойдутся, ведь у них были невероятно теплые и трогательные отношения, свидетельствующие о настоящих чувствах.
ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 12:20