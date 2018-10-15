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Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite в ноябре представят за пределами Китая

Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite был выпущен на китайские рынки в сентябре текущего года. Как стало известно, уже в ноябре новинка будет представлена за пределами Китая.

Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite в ноябре представят за пределами Китая

Разработчики оснастили Xiaomi Mi 8 Lite 6,26-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 2280 х 1080 пикселей. Также известно, что смартфон обладает процессором Qualcomm Snapdragon 660 и аккумулятором емкостью 3 350 мА/ч, а также на задней панели гаджета разместился дактилоскопический датчик.

Xiaomi Mi 8 Lite оборудован основной двойной камерой на 12 и на 5 мегапикселей, и фронтальной камерой на 24 мегапикселя, в которую встроен датчик. Кроме того, смартфон получил градиентные задние панели. Цена данного устройства стартует с 200 долларов, а за пределами Китая новинку представят уже 11 ноября.



 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00

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