Смартфон Xiaomi Mi 8 Lite в ноябре представят за пределами Китая





Разработчики оснастили Xiaomi Mi 8 Lite 6,26-дюймовым экраном, разрешение которого составляет 2280 х 1080 пикселей. Также известно, что смартфон обладает процессором Qualcomm Snapdragon 660 и аккумулятором емкостью 3 350 мА/ч, а также на задней панели гаджета разместился дактилоскопический датчик.Xiaomi Mi 8 Lite оборудован основной двойной камерой на 12 и на 5 мегапикселей, и фронтальной камерой на 24 мегапикселя, в которую встроен датчик. Кроме того, смартфон получил градиентные задние панели. Цена данного устройства стартует с 200 долларов, а за пределами Китая новинку представят уже 11 ноября.