Юрий Стоянов был спешно госпитализирован
Известный российский артист Юрий Стоянов был спешно госпитализирован. По информации «Рен ТВ», ему должны провести хирургическую операцию.
Как стало известно из источника, Стоянов находится в хирургическом отделении одной из столичных клиник. О целях операции не сообщается.
Народный артист Российской Федерации Юрий Стоянов летом отметил 61-летие.
Как стало известно из источника, Стоянов находится в хирургическом отделении одной из столичных клиник. О целях операции не сообщается.
Народный артист Российской Федерации Юрий Стоянов летом отметил 61-летие.
Культура
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:56