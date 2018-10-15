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В день рождения Баскова были подобраны интересные факты из его жизни

15 октября Николаю Баскову исполняется 42 года. В день рождения российского исполнителя, по праву признанного «золотым голосом» страны, журналисты «Комсомольской правды» подобрали интересные факты из его жизни.

В день рождения Баскова были подобраны интересные факты из его жизни

На начальном этапе карьеры знаменитости в шоу-бизнесе его фамилия звучала с ударением на втором слоге. «Изменила» это Галина Преображенская, ведущая юбилейного вечера памяти Лемешева, заявив, что певцу больше подходит имя Николай «БАсков».

Артист – рекордсмен по численности дуэтов. Басков пел с Таисией Повалий, Софией Ротару, Валерией, Монсеррат Кабалье и другими звездами. Оперная дива считала его своим «вокальным сыном». «Золотой голос» России единственный после Фредди Меркьюри исполнил с испанской певицей «Барселону». В 30-летнем возрасте Басков выступил с одной из самых сложных композиций – «кровавой» арией Канио в опере «Паяцы». Вдохновила певца на ее исполнение Кабалье, поверив в него.

Басков стал самым молодым артистом в России, получившим «Народного» в 32 года. Таким же званием «натурального блондина» отметили в Украине, Белоруссии, Ингушетии, Молдове, Чечне.

Знаменитость, проявив силу воли и духа, сумел сбросить за полтора года 22 кг. Певец, отмечающий 42-летие, старается поддерживать форму – занимается спортом, правильно питается, всегда демонстрируя неизменный позитив.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 10:12

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