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Актер Сергей Безруков показал фото «глубоко» беременной Анны Матисон

Сергей Безруков опубликовал совместную фотографию с «глубоко» беременной Анной Матисон. Супруга Безрукова сейчас находится на позднем сроке беременности и, скорее всего, это последняя фотография, на которой ее можно увидеть с округлившимся животом.

Актер Сергей Безруков показал фото «глубоко» беременной Анны Матисон

С тех пор, как Сергей Безруков объявил о беременности своей жены, Анна Матисон перестала появляться на публике. Новый фотоснимок на фоне осеннего парка стал редким исключением, когда российскую сценаристку можно увидеть в положении.

Сейчас Безруков готовится к рок-концерту, который состоится 18 октября в Крокус Сити Холл. Актер выступит с группой «Крестный папа», она была создана летом 2018 года, но уже успела снискать популярность. Сам Безруков отмечает, что прокатчики мероприятие называют рок-спектаклем, потому что артист в основном будет читать стихи. Но он пообещал исполнить несколько песен, включая знаменитые «Березы».



 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:40

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