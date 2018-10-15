Актер Сергей Безруков показал фото «глубоко» беременной Анны Матисон

С тех пор, как Сергей Безруков объявил о беременности своей жены, Анна Матисон перестала появляться на публике. Новый фотоснимок на фоне осеннего парка стал редким исключением, когда российскую сценаристку можно увидеть в положении.Сейчас Безруков готовится к рок-концерту, который состоится 18 октября в Крокус Сити Холл. Актер выступит с группой «Крестный папа», она была создана летом 2018 года, но уже успела снискать популярность. Сам Безруков отмечает, что прокатчики мероприятие называют рок-спектаклем, потому что артист в основном будет читать стихи. Но он пообещал исполнить несколько песен, включая знаменитые «Березы».