12 человек пострадали в массовом ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области





ДТП случилось накануне примерно в 23:30. Пассажирский автобус по касательной задел грузовой автомобиль, после чего машины развернуло, чем был спровоцирован ряд вторичных столкновений с другими участниками дорожного движения.В общей сложности в аварию оказались вовлечены автобус, три грузовика и четыре легковых авто. 12 пострадавших были спешно госпитализированы в ближайшие клиники. В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники ГИБДД.