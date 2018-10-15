12 человек пострадали в массовом ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области
В столкновении восьми автомобилей в Тверской области пострадали 12 человек. О массовой аварии, случившейся на 359 километре автотрассы М-9 «Балтия», сообщает портал Life.ru со ссылкой на собственные источники.
ДТП случилось накануне примерно в 23:30. Пассажирский автобус по касательной задел грузовой автомобиль, после чего машины развернуло, чем был спровоцирован ряд вторичных столкновений с другими участниками дорожного движения.
В общей сложности в аварию оказались вовлечены автобус, три грузовика и четыре легковых авто. 12 пострадавших были спешно госпитализированы в ближайшие клиники. В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники ГИБДД.
ДТП случилось накануне примерно в 23:30. Пассажирский автобус по касательной задел грузовой автомобиль, после чего машины развернуло, чем был спровоцирован ряд вторичных столкновений с другими участниками дорожного движения.
В общей сложности в аварию оказались вовлечены автобус, три грузовика и четыре легковых авто. 12 пострадавших были спешно госпитализированы в ближайшие клиники. В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники ГИБДД.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:43