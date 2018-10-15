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12 человек пострадали в массовом ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области

В столкновении восьми автомобилей в Тверской области пострадали 12 человек. О массовой аварии, случившейся на 359 километре автотрассы М-9 «Балтия», сообщает портал Life.ru со ссылкой на собственные источники.

12 человек пострадали в массовом ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Тверской области

ДТП случилось накануне примерно в 23:30. Пассажирский автобус по касательной задел грузовой автомобиль, после чего машины развернуло, чем был спровоцирован ряд вторичных столкновений с другими участниками дорожного движения.

В общей сложности в аварию оказались вовлечены автобус, три грузовика и четыре легковых авто. 12 пострадавших были спешно госпитализированы в ближайшие клиники. В причинах и обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники ГИБДД.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:43

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