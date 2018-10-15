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Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
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Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов

В целях экономии люди часто покупают дешевую еду, но она чаще всего становятся причиной различных заболеваний, а в некоторых случаях приводит к летальному исходу. Недавно были названы пять самых опасных для здоровья продуктов этой категории.

Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) было убедительно доказано, что нельзя покупать дешевые сосиски и колбасы, поскольку в них содержатся ядовитые канцерогены. Гастроэнтерологи уверяют, что обработанные мясные изделия могут спровоцировать рак прямой кишки, толстого кишечника, поджелудочной железы и мочевого пузыря. Также не стоит употреблять полуфабрикаты, в которых содержится множество опасных веществ, в том числе трансжиры и фосфаты.

Технологи утверждают, что твердый сыр не может стоить дешево, а по низкой цене можно приобрести только сырный продукт. В нем совершенно нет молока, а готовится он в основном из маргарина. Специалисты утверждают, что употребление такого сыра может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и вызвать изжогу.

Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов

Ни в коем случае нельзя покупать дешевые рыбные консервы, поскольку металлическая банка может окислиться и тяжелые металлы попадут в сам продукт. Также консервы из рыбы опасны заражением ботулизма, что может привести к летальному исходу. Также в этот список попали и дешевые сладости, в которые при изготовлении чаще всего добавляют не сливочное масло, а пальмовое кокосовое масло и искусственные красители, которые опасны для здоровья.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:34

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