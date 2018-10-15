Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
В целях экономии люди часто покупают дешевую еду, но она чаще всего становятся причиной различных заболеваний, а в некоторых случаях приводит к летальному исходу. Недавно были названы пять самых опасных для здоровья продуктов этой категории.
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) было убедительно доказано, что нельзя покупать дешевые сосиски и колбасы, поскольку в них содержатся ядовитые канцерогены. Гастроэнтерологи уверяют, что обработанные мясные изделия могут спровоцировать рак прямой кишки, толстого кишечника, поджелудочной железы и мочевого пузыря. Также не стоит употреблять полуфабрикаты, в которых содержится множество опасных веществ, в том числе трансжиры и фосфаты.
Технологи утверждают, что твердый сыр не может стоить дешево, а по низкой цене можно приобрести только сырный продукт. В нем совершенно нет молока, а готовится он в основном из маргарина. Специалисты утверждают, что употребление такого сыра может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и вызвать изжогу.
Ни в коем случае нельзя покупать дешевые рыбные консервы, поскольку металлическая банка может окислиться и тяжелые металлы попадут в сам продукт. Также консервы из рыбы опасны заражением ботулизма, что может привести к летальному исходу. Также в этот список попали и дешевые сладости, в которые при изготовлении чаще всего добавляют не сливочное масло, а пальмовое кокосовое масло и искусственные красители, которые опасны для здоровья.
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) было убедительно доказано, что нельзя покупать дешевые сосиски и колбасы, поскольку в них содержатся ядовитые канцерогены. Гастроэнтерологи уверяют, что обработанные мясные изделия могут спровоцировать рак прямой кишки, толстого кишечника, поджелудочной железы и мочевого пузыря. Также не стоит употреблять полуфабрикаты, в которых содержится множество опасных веществ, в том числе трансжиры и фосфаты.
Технологи утверждают, что твердый сыр не может стоить дешево, а по низкой цене можно приобрести только сырный продукт. В нем совершенно нет молока, а готовится он в основном из маргарина. Специалисты утверждают, что употребление такого сыра может привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и вызвать изжогу.
Ни в коем случае нельзя покупать дешевые рыбные консервы, поскольку металлическая банка может окислиться и тяжелые металлы попадут в сам продукт. Также консервы из рыбы опасны заражением ботулизма, что может привести к летальному исходу. Также в этот список попали и дешевые сладости, в которые при изготовлении чаще всего добавляют не сливочное масло, а пальмовое кокосовое масло и искусственные красители, которые опасны для здоровья.
Общество / Авторские новости
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 09:34