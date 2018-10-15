Названы 7 вызывающих бессонницу продуктов и напитков
Специалисты рассказали о 7 продуктах, негативно сказывающихся на процессе засыпания. Употребление их перед сном вызывает бессонницу.
Ночной отдых человека может нарушить даже вода, увеличивающая количество позывов в туалет. При сильной жажде в поздний час, чтобы не вызвать бессонницу, можно съесть киви, содержащий много влаги и способствующий выработке серотонина, улучшающего качество сна. Не рекомендуется перед засыпанием пить чай, кофе или сладкую газировку. Теобромин, входящий в состав напитков, возбуждающе воздействует на деятельность сердечной мышцы. Подобный эффект оказывает и шоколад.
Бессонницу может вызвать мороженое, сочетающее в себе насыщенные жиры и сахар в больших количествах. Углеводы стимулируют выработку энергии в клетках, взбадривая весь организм. В вечернее время не следует употреблять острые закуски, чипсы. Томатный сок тоже вредит нормальному засыпанию. Он содержит аминокислоту тирамин, способствующую выделению вызывающего активность норадреналина.
Ночной отдых человека может нарушить даже вода, увеличивающая количество позывов в туалет. При сильной жажде в поздний час, чтобы не вызвать бессонницу, можно съесть киви, содержащий много влаги и способствующий выработке серотонина, улучшающего качество сна. Не рекомендуется перед засыпанием пить чай, кофе или сладкую газировку. Теобромин, входящий в состав напитков, возбуждающе воздействует на деятельность сердечной мышцы. Подобный эффект оказывает и шоколад.
Бессонницу может вызвать мороженое, сочетающее в себе насыщенные жиры и сахар в больших количествах. Углеводы стимулируют выработку энергии в клетках, взбадривая весь организм. В вечернее время не следует употреблять острые закуски, чипсы. Томатный сок тоже вредит нормальному засыпанию. Он содержит аминокислоту тирамин, способствующую выделению вызывающего активность норадреналина.
Наука
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 11:27