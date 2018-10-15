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Названы 7 вызывающих бессонницу продуктов и напитков

Специалисты рассказали о 7 продуктах, негативно сказывающихся на процессе засыпания. Употребление их перед сном вызывает бессонницу.

Названы 7 вызывающих бессонницу продуктов и напитков

Ночной отдых человека может нарушить даже вода, увеличивающая количество позывов в туалет. При сильной жажде в поздний час, чтобы не вызвать бессонницу, можно съесть киви, содержащий много влаги и способствующий выработке серотонина, улучшающего качество сна. Не рекомендуется перед засыпанием пить чай, кофе или сладкую газировку. Теобромин, входящий в состав напитков, возбуждающе воздействует на деятельность сердечной мышцы. Подобный эффект оказывает и шоколад.

Бессонницу может вызвать мороженое, сочетающее в себе насыщенные жиры и сахар в больших количествах. Углеводы стимулируют выработку энергии в клетках, взбадривая весь организм. В вечернее время не следует употреблять острые закуски, чипсы. Томатный сок тоже вредит нормальному засыпанию. Он содержит аминокислоту тирамин, способствующую выделению вызывающего активность норадреналина.



 
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Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 11:27

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