Новый внедорожник Lincoln Aviator покажут в ноябре в Лос-Анджелесе





Первый прототип внедорожника компания Lincoln продемонстрировала весной нынешнего года. Прототип являлся гибридной версией автомобиля, сочетающего в себе электродвигатель и бензиновый мотор. На выставке в Лос-Анджелесе будет показана версия Lincoln Aviator, предназначенная для массового производства.При создании нового поколения внедорожников Lincoln инженеры уделили много внимания безопасности для пассажиров и водителей. На борту автомобиля установлены круиз-контроль, система автоматического торможения, распознающая препятствие, контроль полосы, а также датчики «слепых» зон. Внутри салона установлена 12-дюймовая сенсорная панель, управлять которой можно даже со смартфона.