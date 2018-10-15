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Новый внедорожник Lincoln Aviator покажут в ноябре в Лос-Анджелесе

Компания Lincoln покажет в ноябре на автомобильной выставке в Лос-Анджелесе свой новый премиальный внедорожник Aviator. Серийное производство трехрядного Lincoln Aviator начнется в 2019 году.

Новый внедорожник Lincoln Aviator покажут в ноябре в Лос-Анджелесе

Первый прототип внедорожника компания Lincoln продемонстрировала весной нынешнего года. Прототип являлся гибридной версией автомобиля, сочетающего в себе электродвигатель и бензиновый мотор. На выставке в Лос-Анджелесе будет показана версия Lincoln Aviator, предназначенная для массового производства.

При создании нового поколения внедорожников Lincoln инженеры уделили много внимания безопасности для пассажиров и водителей. На борту автомобиля установлены круиз-контроль, система автоматического торможения, распознающая препятствие, контроль полосы, а также датчики «слепых» зон. Внутри салона установлена 12-дюймовая сенсорная панель, управлять которой можно даже со смартфона.



 
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Авто
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:22

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