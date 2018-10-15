Новейший ледокол «Лидер» обойдется России в 99 миллиардов рублей
Новейший российский ледокол «Лидер» обойдется страны в круглую сумму. Без учета НДС стоимость проекта составит почти 99 миллиардов рублей, о чем сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на информацию от главы «Росатома» Алексея Лихачева.
В планах России значится строительство трех подобных ледоколов. Причем первые средства из бюджета должны будут поступить в 2020 году. Исполнителем проекта станет дальневосточная верфь «Звезда».
Планируется, что контракт по первому ледоколу будет подписан до конца 2019 года, закладка судна должна состояться не позднее февраля 2020 года. Сдача «Лидера» в эксплуатацию назначена на 2027 год.
В планах России значится строительство трех подобных ледоколов. Причем первые средства из бюджета должны будут поступить в 2020 году. Исполнителем проекта станет дальневосточная верфь «Звезда».
Планируется, что контракт по первому ледоколу будет подписан до конца 2019 года, закладка судна должна состояться не позднее февраля 2020 года. Сдача «Лидера» в эксплуатацию назначена на 2027 год.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 09:10