Новейший ледокол «Лидер» обойдется России в 99 миллиардов рублей





В планах России значится строительство трех подобных ледоколов. Причем первые средства из бюджета должны будут поступить в 2020 году. Исполнителем проекта станет дальневосточная верфь «Звезда».Планируется, что контракт по первому ледоколу будет подписан до конца 2019 года, закладка судна должна состояться не позднее февраля 2020 года. Сдача «Лидера» в эксплуатацию назначена на 2027 год.