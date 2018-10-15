Ксения Собчак в Instagram показала фотосессию в леопардовом наряде и с тыквами
Известная ведущая и журналист Ксения Собчак порадовала подписчиков Instagram новой публикацией.
Светская львица второй раз беременна. И, наверное, именно радость от рождения будущего малыша заставляет девушку делать экстравагантные вещи.
Ксюша то наряжается в различные наряды, то целуется с подружками, то ходит на весёлые вечеринки и различные светские рауты.
Вот и очередном посте Instagram Собчак порадовала подписчиков оригинальным нарядом. На снимке жена актера Максима Виторгана в леопардовом платье позирует в каком-то сельскохозяйственном сарае.
«Leopard never changes his spots или когда ты оделся прямо под декор вечеринки», - комментирует Ксюша. Эта фотография на фоне тыкв и сена понравилась многим фанатам.
Правда? были и такие, кто негативно отнесся к выходкам телеведущей. Недовольные отметили, что леопардовый цвет не сочетается с тыквами. Хейтеры заявили, что Ксения Собчак не имеет никакого вкуса и ничего не делает, чтобы развивать него. Справедливости ради надо отметить, что публикация собрала немало лайков.
Светская львица второй раз беременна. И, наверное, именно радость от рождения будущего малыша заставляет девушку делать экстравагантные вещи.
Ксюша то наряжается в различные наряды, то целуется с подружками, то ходит на весёлые вечеринки и различные светские рауты.
Вот и очередном посте Instagram Собчак порадовала подписчиков оригинальным нарядом. На снимке жена актера Максима Виторгана в леопардовом платье позирует в каком-то сельскохозяйственном сарае.
«Leopard never changes his spots или когда ты оделся прямо под декор вечеринки», - комментирует Ксюша. Эта фотография на фоне тыкв и сена понравилась многим фанатам.
Правда? были и такие, кто негативно отнесся к выходкам телеведущей. Недовольные отметили, что леопардовый цвет не сочетается с тыквами. Хейтеры заявили, что Ксения Собчак не имеет никакого вкуса и ничего не делает, чтобы развивать него. Справедливости ради надо отметить, что публикация собрала немало лайков.