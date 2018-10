Ксения Собчак в Instagram показала фотосессию в леопардовом наряде и с тыквами

Светская львица второй раз беременна. И, наверное, именно радость от рождения будущего малыша заставляет девушку делать экстравагантные вещи.Ксюша то наряжается в различные наряды, то целуется с подружками , то ходит на весёлые вечеринки и различные светские рауты.Вот и очередном посте Instagram Собчак порадовала подписчиков оригинальным нарядом. На снимке жена актера Максима Виторгана в леопардовом платье позирует в каком-то сельскохозяйственном сарае.«Leopard never changes his spots или когда ты оделся прямо под декор вечеринки», - комментирует Ксюша. Эта фотография на фоне тыкв и сена понравилась многим фанатам.Правда? были и такие, кто негативно отнесся к выходкам телеведущей. Недовольные отметили, что леопардовый цвет не сочетается с тыквами. Хейтеры заявили, что Ксения Собчак не имеет никакого вкуса и ничего не делает, чтобы развивать него. Справедливости ради надо отметить, что публикация собрала немало лайков.