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Ксения Собчак в Instagram показала фотосессию в леопардовом наряде и с тыквами

Известная ведущая и журналист Ксения Собчак порадовала подписчиков Instagram новой публикацией.

Светская львица второй раз беременна. И, наверное, именно радость от рождения будущего малыша заставляет девушку делать экстравагантные вещи.

Ксения Собчак в Instagram показала фотосессию в леопардовом наряде и с тыквами

Ксюша то наряжается в различные наряды, то целуется с подружками, то ходит на весёлые вечеринки и различные светские рауты.

Вот и очередном посте Instagram Собчак порадовала подписчиков оригинальным нарядом. На снимке жена актера Максима Виторгана в леопардовом платье позирует в каком-то сельскохозяйственном сарае.

Ксения Собчак в Instagram показала фотосессию в леопардовом наряде и с тыквами

«Leopard never changes his spots или когда ты оделся прямо под декор вечеринки», - комментирует Ксюша. Эта фотография на фоне тыкв и сена понравилась многим фанатам.

Правда? были и такие, кто негативно отнесся к выходкам телеведущей. Недовольные отметили, что леопардовый цвет не сочетается с тыквами. Хейтеры заявили, что Ксения Собчак не имеет никакого вкуса и ничего не делает, чтобы развивать него. Справедливости ради надо отметить, что публикация собрала немало лайков.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:14

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