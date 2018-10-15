В Сети появился тизер Lenovo S5 Pro





На передней панели смартфона встроена двойная камера разрешением 4 и 8 мегапикселей. При этом основной объектив нового устройства рассчитан на 8 и 12 мегапикселей, а также оснащен светодиодной вспышкой. В качестве чипсета девайса выступит процессор Snapdragon 660, который работает на пару с оперативной памятью ёмкостью 6 гигабайт.В качестве операционной системы Lenovo S5 Pro получит Android 8.1 Oreo. Потенциальным покупателям новый смартфон будет представлен 18 октября текущего года.