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В Сети появился тизер Lenovo S5 Pro

Тизер нового гаджета Lenovo S5 Pro накануне был опубликован в Сети. Согласно предварительной информации, устройство разработчики представят сразу в нескольких вариантах.

В Сети появился тизер Lenovo S5 Pro

На передней панели смартфона встроена двойная камера разрешением 4 и 8 мегапикселей. При этом основной объектив нового устройства рассчитан на 8 и 12 мегапикселей, а также оснащен светодиодной вспышкой. В качестве чипсета девайса выступит процессор Snapdragon 660, который работает на пару с оперативной памятью ёмкостью 6 гигабайт.

В качестве операционной системы Lenovo S5 Pro получит Android 8.1 Oreo. Потенциальным покупателям новый смартфон будет представлен 18 октября текущего года.



 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 11:00

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