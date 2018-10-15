Проект «Замуж за Бузову» разочаровал большинство зрителей
Зрительская аудитория шоу «Замуж за Бузову» с нетерпением ожидала яркого финала с последующей демонстрацией романтических чувств главных героев, но вместо этого Ольга публикует старые фотографии с реалити, а Лебедева и вовсе обвинили в пиаре и неискренности.
Главная героиня проекта Ольга Бузова мало кого может оставить равнодушным, и практически вся страна с нетерпением ожидала, кого звезда выберет себе в женихи.
Финалистом оказался Денис Лебедев, которого Бузова поцеловала и позволила ему надеть на палец кольцо. Но узнать, стало ли оно обручальным, зрителям так и не удалось, ведь в комментарии сама Ольга написала «The end», «всем спасибо» и обозначила хэштегом «nocomments».
Поклонники остались очень разочарованными, ведь даже поста про Дениса не последовало.
Некоторые подписчики с самого начала были уверены, что вся эта затея с «замужем» исключительно ради пиара и хайпа. Впрочем, настоящие фанаты Ольги Бузовой поверили в поцелуй парочки и даже прослезились.
А скептики пошутили, что «занавес опущен, деньги потрачены, лохам разойтись».
Главная героиня проекта Ольга Бузова мало кого может оставить равнодушным, и практически вся страна с нетерпением ожидала, кого звезда выберет себе в женихи.
Финалистом оказался Денис Лебедев, которого Бузова поцеловала и позволила ему надеть на палец кольцо. Но узнать, стало ли оно обручальным, зрителям так и не удалось, ведь в комментарии сама Ольга написала «The end», «всем спасибо» и обозначила хэштегом «nocomments».
Поклонники остались очень разочарованными, ведь даже поста про Дениса не последовало.
Некоторые подписчики с самого начала были уверены, что вся эта затея с «замужем» исключительно ради пиара и хайпа. Впрочем, настоящие фанаты Ольги Бузовой поверили в поцелуй парочки и даже прослезились.
А скептики пошутили, что «занавес опущен, деньги потрачены, лохам разойтись».