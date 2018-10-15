Операционной системе Android угрожает новый опасный вирус





Оформляя опасную программу, кибермошенники использовали копию официального приложения Google Play. На экране после загрузки вредоносного ПО, наделенного правами администратора, появлялся знак с надписью «Google Play Marketplace». Хакеры благодаря вирусу получали возможность управлять Android-устройством дистанционно. Киберпреступники могли блокировать девайс, осуществлять звонки и отправлять сообщения, а также выкрасть не только персональную информацию из памяти аппарата, но и завладеть платежными данными.Эксперты рекомендуют пользователей смартфонов на «зеленом роботе» остерегаться сомнительных программ. По их сведениям, кибермошенники тестируют новый «вредонос», который может нести серьезную угрозу Android-гаджетам.