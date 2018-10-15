АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья продуктов
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Операционной системе Android угрожает новый опасный вирус

Специалисты по кибербезопасности из фирмы Cisco предупреждают о новой угрозе для популярной операционной системы Android. Обнаруженный недавно вирус-вор эксперты называют GPlayed.

Операционной системе Android угрожает новый опасный вирус

Оформляя опасную программу, кибермошенники использовали копию официального приложения Google Play. На экране после загрузки вредоносного ПО, наделенного правами администратора, появлялся знак с надписью «Google Play Marketplace». Хакеры благодаря вирусу получали возможность управлять Android-устройством дистанционно. Киберпреступники могли блокировать девайс, осуществлять звонки и отправлять сообщения, а также выкрасть не только персональную информацию из памяти аппарата, но и завладеть платежными данными.

Эксперты рекомендуют пользователей смартфонов на «зеленом роботе» остерегаться сомнительных программ. По их сведениям, кибермошенники тестируют новый «вредонос», который может нести серьезную угрозу Android-гаджетам.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 08:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые дали совет, как правильно питаться при
В день рождения Баскова были подобраны интересные
Skoda в 2020 году выпустит конкурента для Nissan
Юрий Стоянов был спешно госпитализирован
12 человек пострадали в массовом ДТП на трассе
Представлен ТОП-5 смартфонов с завышенной
Названы пять дешевых, но опасных для здоровья
Новый внедорожник Lincoln Aviator покажут в
Род Стюарт признался, что у него онкология
Ксения Собчак в Instagram показала фотосессию в
Новейший ледокол «Лидер» обойдется России в 99
У Екатерины Вилковой украли около полумиллиона
Операционной системе Android угрожает новый
Проект «Замуж за Бузову» разочаровал большинство
В России отзывают спортивные седаны BMW М5
Япония планирует создать постоянную военную базу
Юная модель: Дочь Ани Лорак дебютировала на
Новый телескоп NASA обнаружил экзопланету
Бывший муж Ольги Бузовой высказался по делу
«Голову оторву»: Бывший муж Натальи Штурм начал
Acer оснащает компьютеры Predator Orion чипом
Жириновский проговорился про систему С-700,
Денис Лебедев надел на безымяный палец Ольги
В Шотландии шторм «Каллум» заставил водопад течь
Грузовики КамАЗ 5-го поколения появятся уже в
В PlayStation 4 после прочтения сообщения с
«Весь в папу»: Алла Пугачёва продемонстрировала в
В Дубае на выставке Gitex 2018 впервые
Как быстро восстановиться после гриппа и
Ученые: Юпитер вытолкнул Нибиру за пределы
Просмотреть все новости