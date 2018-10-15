Япония планирует создать постоянную военную базу в Африке





Журналисты ссылаются на собственные источники в Минобороны страны, подчеркивая, что это будет первая постоянная японская база за рубежом.В настоящий момент в Джибути имеется опорный пункт ВС Японии, где задействован эсминец и пара патрульных самолетов, участвующих в борьбе с сомалийскими пиратами. В ближайшее время Япония намерена расширить этот объект, арендовав у местных властей около 12 гектар.