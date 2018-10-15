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Япония планирует создать постоянную военную базу в Африке

Япония планирует создать постоянную военную базу в Африке, что должно стать эффективной мерой противодействия экспансии Китая в регионе. Как сообщает издание Sankei Shimbun, база будет располагаться у входа в Красное море в Джибути.

Япония планирует создать постоянную военную базу в Африке

Журналисты ссылаются на собственные источники в Минобороны страны, подчеркивая, что это будет первая постоянная японская база за рубежом.

В настоящий момент в Джибути имеется опорный пункт ВС Японии, где задействован эсминец и пара патрульных самолетов, участвующих в борьбе с сомалийскими пиратами. В ближайшее время Япония намерена расширить этот объект, арендовав у местных властей около 12 гектар.



 
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Политика / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 08:38

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