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«Моя Полюшка»: Супруг Полины Гагариной рассказал об их взаимоотношениях

Супруг Полины Гагариной рассказал о взаимоотношениях со своей звёздной женой. Возлюбленные стараются не делать из своей личной жизни достояние общественности, но иногда в виде исключения они делятся своим бытом.

«Моя Полюшка»: Супруг Полины Гагариной рассказал об их взаимоотношениях

К своим 30 годам Полине Гагариной удалось многого добиться, из простой участницы проекта «Фабрика звёзд» она переросла в одну из самых востребованных певиц на российской эстраде. В личной жизни артистки тоже все замечательно – у неё заботливый муж фотограф Дмитрий Исхаков и двое детей. 9 сентября этого года супруги отметили четыре года совместной жизни. Для мужа певицы очень важно, что она верит в его творческое начало в качестве фотографа, а он в свою очередь является одним из главных поклонников своей жены. По словам Исхакова, в семье очень важна взаимная поддержка.

Познакомились возлюбленные на фотосъёмке восемь лет назад, когда Полине нужен был фотограф. Муж поддерживает певицу не только в работе, но и помогает ей по хозяйству. Дома фотограф называет звезду ласково «моя Полюшка». Также Дмитрий Исхаков рассказал, что на четвёртую годовщину совместной жизни они устроили тихий семейный праздник, ведь именно таким себе возлюбленные представляют настоящее счастье.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 10:40

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