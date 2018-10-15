Ученые дали совет, как правильно питаться при похолодании
Медики рассказали, как правильно питаться по мере наступления зимнего сезона. Уже осенью человеческий организм начинает испытывать дефицит витаминов, поэтому в свой рацион необходимо добавить оздоровительные коктейли, а также фрукты и овощи.
По словам врача-иммунолога Людмилы Петровой, осенью и зимой необходимо выработать привычку: плотно и качественно завтракать. Кроме того, полезно выпивать по утрам смузи, приготовленный из кефира или йогурта с добавлением бананов, ягод, грейпфрута и меда.
Петрова отметила, что в грейпфруте и бананах содержится большое количество элементов, укрепляющих иммунитет. На втором месте идут яблоки. В них содержится салициловая кислота, обладающая противовоспалительным эффектом. Поэтому употребление яблок может защитить от простудных заболеваний.
По словам врача-иммунолога Людмилы Петровой, осенью и зимой необходимо выработать привычку: плотно и качественно завтракать. Кроме того, полезно выпивать по утрам смузи, приготовленный из кефира или йогурта с добавлением бананов, ягод, грейпфрута и меда.
Петрова отметила, что в грейпфруте и бананах содержится большое количество элементов, укрепляющих иммунитет. На втором месте идут яблоки. В них содержится салициловая кислота, обладающая противовоспалительным эффектом. Поэтому употребление яблок может защитить от простудных заболеваний.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:20