Юная модель: Дочь Ани Лорак дебютировала на подиуме
Дочь Ани Лорак София впервые прошлась по подиуму перед огромной аудиторией. О дебюте наследницы певица рассказала в своем Instagram-аккаунте, показав фото юной модели.
7-летняя дочь знаменитости запечатлена в пышном длинном платье сероватого оттенка и с распущенными волосами. Юная модель дефилирует с уверенной улыбкой, не смущаясь присутствия в зале огромной аудитории.
Ани Лорак с гордостью сообщила, что состоялся дебют ее «принцессы» на подиуме. Поклонники поздравили «звездную» наследницу с первым выступлением и отметили, что с каждым годом София хорошеет и вскоре превратится в настоящую красавицу, как ее звездная мама.
7-летняя дочь знаменитости запечатлена в пышном длинном платье сероватого оттенка и с распущенными волосами. Юная модель дефилирует с уверенной улыбкой, не смущаясь присутствия в зале огромной аудитории.
Ани Лорак с гордостью сообщила, что состоялся дебют ее «принцессы» на подиуме. Поклонники поздравили «звездную» наследницу с первым выступлением и отметили, что с каждым годом София хорошеет и вскоре превратится в настоящую красавицу, как ее звездная мама.
ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 08:22