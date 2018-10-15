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Юная модель: Дочь Ани Лорак дебютировала на подиуме

Дочь Ани Лорак София впервые прошлась по подиуму перед огромной аудиторией. О дебюте наследницы певица рассказала в своем Instagram-аккаунте, показав фото юной модели.

Юная модель: Дочь Ани Лорак дебютировала на подиуме

7-летняя дочь знаменитости запечатлена в пышном длинном платье сероватого оттенка и с распущенными волосами. Юная модель дефилирует с уверенной улыбкой, не смущаясь присутствия в зале огромной аудитории.

Ани Лорак с гордостью сообщила, что состоялся дебют ее «принцессы» на подиуме. Поклонники поздравили «звездную» наследницу с первым выступлением и отметили, что с каждым годом София хорошеет и вскоре превратится в настоящую красавицу, как ее звездная мама.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 08:22

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