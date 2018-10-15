Бывший муж Ольги Бузовой высказался по делу Кокорина и Мамаева
Известные футболисты очень осторожно высказываются по нашумевшему делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Бывший супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов накануне тоже дал комментарий касательно ареста и наказания игроков, находящихся в СИЗО.
Дмитрий тоже был осторожен в оценке и призвал во всём разобраться справедливо. Однако он стал чрезмерно осуждать своих "коллег по цеху" и выразил надежду, что ребята уже раскаялись.
"...случай с Саней Кокориным и Пашей Мамаевым. Никому такого не пожелаю - 2 месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему... давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ...Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справедливости", - подписывает публикацию у себя в Instagram Тарасов.
Как и ожидалось, мнение подписчиков разделились: одни требуют наказать реальным тюремным сроком разбалованных мажоров-футболистов, а другие просят простить и ограничиться штрафом.
Бывший супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов накануне тоже дал комментарий касательно ареста и наказания игроков, находящихся в СИЗО.
Дмитрий тоже был осторожен в оценке и призвал во всём разобраться справедливо. Однако он стал чрезмерно осуждать своих "коллег по цеху" и выразил надежду, что ребята уже раскаялись.
"...случай с Саней Кокориным и Пашей Мамаевым. Никому такого не пожелаю - 2 месяца в заключении, сильный удар по форме, если не по большему... давайте разбираться в таких вещах справедливо и без давления со стороны. Это же правосудие, а не гладиаторские бои, где толпа жаждет хлеба и зрелищ...Наказание человека, если все живы и целы, не может вызывать радость. Полагаю, ребята уже раскаялись и осознали недопустимость подобного, надо поступать по справедливости", - подписывает публикацию у себя в Instagram Тарасов.
Как и ожидалось, мнение подписчиков разделились: одни требуют наказать реальным тюремным сроком разбалованных мажоров-футболистов, а другие просят простить и ограничиться штрафом.