Skoda в 2020 году выпустит конкурента для Nissan Juke
Компания Skoda в 2020 году планирует представить в SUV-сегменте новое транспортное средство. Автомобиль призван составить достойную конкуренцию компактному японскому кроссоверу Nissan Juke.
Представители чешской компании рассказали некоторую информацию о будущей новинке. По размерам автомобиль будет больше, чем немецкий VW T-Roc, но при этом меньше Skoda Karoq. Кроссовер планируют построить на модульной архитектуре MQB A0. В модельном ряду производителя новинка займёт нишу на ступень ниже Kodiaq и Karoq.
По словам специалистов, вряд ли кроссовер оснастят полным приводом, в связи с этим его стоимость будет вполне приемлемой. Предполагается, что в качестве базового агрегата выступит 3-цилиндровый двигатель VW Group. Также в линейке двигателей будут предложены бензиновый TSI и дизельный TDI моторы.
Представители чешской компании рассказали некоторую информацию о будущей новинке. По размерам автомобиль будет больше, чем немецкий VW T-Roc, но при этом меньше Skoda Karoq. Кроссовер планируют построить на модульной архитектуре MQB A0. В модельном ряду производителя новинка займёт нишу на ступень ниже Kodiaq и Karoq.
По словам специалистов, вряд ли кроссовер оснастят полным приводом, в связи с этим его стоимость будет вполне приемлемой. Предполагается, что в качестве базового агрегата выступит 3-цилиндровый двигатель VW Group. Также в линейке двигателей будут предложены бензиновый TSI и дизельный TDI моторы.
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Добавил: Алина Сегодня, 10:00