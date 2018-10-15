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Skoda в 2020 году выпустит конкурента для Nissan Juke

Компания Skoda в 2020 году планирует представить в SUV-сегменте новое транспортное средство. Автомобиль призван составить достойную конкуренцию компактному японскому кроссоверу Nissan Juke.

Skoda в 2020 году выпустит конкурента для Nissan Juke

Представители чешской компании рассказали некоторую информацию о будущей новинке. По размерам автомобиль будет больше, чем немецкий VW T-Roc, но при этом меньше Skoda Karoq. Кроссовер планируют построить на модульной архитектуре MQB A0. В модельном ряду производителя новинка займёт нишу на ступень ниже Kodiaq и Karoq.

По словам специалистов, вряд ли кроссовер оснастят полным приводом, в связи с этим его стоимость будет вполне приемлемой. Предполагается, что в качестве базового агрегата выступит 3-цилиндровый двигатель VW Group. Также в линейке двигателей будут предложены бензиновый TSI и дизельный TDI моторы.



 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 10:00

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