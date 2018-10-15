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Представлен ТОП-5 смартфонов с завышенной стоимостью

Рынок смартфонов постоянно пополняется новыми моделями, удивляющими не только техническими возможностями, но и ценниками, иногда не отвечающими характеристикам гаджета. Эксперты собрали в ТОП-5 мобильные устройства с завышенной стоимостью.

Представлен ТОП-5 смартфонов с завышенной стоимостью

В «пятерке» лидером оказался Honor 10 Premium, созданный разработчиками Huawei. Возможности «дутого» флагмана, являющегося одной из модификаций Huawei 10 и Honor 10 View, не соответствуют его цене в 35 000 рублей.

На второе место эксперты определили Apple iPhone XR, названный разработчиками «смартфоном для бедных». Однако ценник гаджета, равный 65 000 рублей, не относит его даже к девайсам среднебюджетного класса, а за такую сумму можно обзавестись моделью с OLED-дисплеем.

Третье место в ТОП-5 досталось Xiaomi Redmi S2. Эксперты раскритиковали устройство за 16 000 рублей с устаревшим экраном, micro-USB и плохой батареей. Аналогичный ценник, не отвечающий характеристикам, у Android-аппарата Nokia 5.1 Plus со сдвоенной камерой, но не имеющего даже FullHD-дисплея.

Замкнул рейтинг смартфонов с завышенной стоимостью Meizu 15 со слабым аккумулятором. Такое устройство, считают эксперты, не должно стоить 20 000 рублей.



 
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Технологии
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 09:40

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