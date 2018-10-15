Жириновский проговорился про систему С-700, «закрывающей всю планету»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» сделал неожиданное заявление о зенитной ракетной системе С-700, «закрывающей всю планету». По словам известного политика, новая разработка не позволит ни одному иностранному военному самолету подняться в воздух.
Владимир Жириновский с воодушевлением сообщил, что в США боятся российских противоракетных систем С-300, которые недавно поступили на вооружение Сирии. Но кроме С-300 Москва имеет С-400, С-500, с-600 и даже С-700. Именно система С-700 должна стать последней, поскольку ее работа сделает так, что «никаких ракет для взлета в мире больше не будет», утверждает лидер российских либерал-демократов.
Известный своим чувством юмора Владимир Соловьев скромно попросил Жириновского не выдавать других секретов и не проболтаться про С-1500.
Владимир Жириновский с воодушевлением сообщил, что в США боятся российских противоракетных систем С-300, которые недавно поступили на вооружение Сирии. Но кроме С-300 Москва имеет С-400, С-500, с-600 и даже С-700. Именно система С-700 должна стать последней, поскольку ее работа сделает так, что «никаких ракет для взлета в мире больше не будет», утверждает лидер российских либерал-демократов.
Известный своим чувством юмора Владимир Соловьев скромно попросил Жириновского не выдавать других секретов и не проболтаться про С-1500.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:37