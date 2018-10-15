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Род Стюарт признался, что у него онкология предстательной железы

Британский музыкант Род Стюарт публично признался в том, что у него онкология предстательной железы. Опухоль у артиста обнаружили два года назад, когда он проходил плановое обследование.

Род Стюарт признался, что у него онкология предстательной железы

О серьёзном диагнозе певец сообщил только самым близким людям, потому что не хотел суеты и паники. Спустя некоторое время врачи выяснили, что опухоль доброкачественного характера и не требует хирургического вмешательства, при этом артисту нужно было регулярно посещать медицинское учреждение. После того, как Стюарту диагностировали опухоль, он стал следить за состоянием здоровья и более бережно относится к себе.

Род Стюарт решил рассказать о своём заболевании широкой публике, после того как это сделали ведущий ВВС Билл Тернбулл и актёр Стивен Фрай. Стоит отметить, что после поступка музыканта в больницу за дополнительным обследованием начали обращаться больше людей, которые раньше стеснялись признаться в своем недуге.



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:20

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