Род Стюарт признался, что у него онкология предстательной железы





О серьёзном диагнозе певец сообщил только самым близким людям, потому что не хотел суеты и паники. Спустя некоторое время врачи выяснили, что опухоль доброкачественного характера и не требует хирургического вмешательства, при этом артисту нужно было регулярно посещать медицинское учреждение. После того, как Стюарту диагностировали опухоль, он стал следить за состоянием здоровья и более бережно относится к себе.Род Стюарт решил рассказать о своём заболевании широкой публике, после того как это сделали ведущий ВВС Билл Тернбулл и актёр Стивен Фрай. Стоит отметить, что после поступка музыканта в больницу за дополнительным обследованием начали обращаться больше людей, которые раньше стеснялись признаться в своем недуге.