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У Екатерины Вилковой украли около полумиллиона рублей

Кинозвезду Екатерину Вилкову кибермошенники ограбили почти на полмиллиона рублей. Пропавшие с банковского счета актрисы деньги удалось вернуть, но злоумышленников еще разыскивают.

У Екатерины Вилковой украли около полумиллиона рублей

По словам Вилковой, она оформила индивидуальное предпринимательство согласно новым требованиям, честно показывала доходы и исправно платила налоги. В первых числах октября бухгалтер, занимавшаяся финансовыми делами знаменитости, сообщила о пропаже 480 000 рублей. Актриса сразу же обратилась в полицию и заявила о краже крупной суммы с ее личного счета. Правоохранители возбудили уголовное производство, а служащие банка, оперативно сработав, уже на следующий день сумели вернуть кинозвезде пропавшие средства.

По совету службы безопасности финансового учреждения, Вилкова не стала забирать заявление из полиции, чтобы киберпреступников нашли. Специалисты порекомендовали актрисе обезопасить свои сбережения, установив дополнительную защиту.



 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 09:00

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