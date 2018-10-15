В Шотландии шторм «Каллум» заставил водопад течь в другую сторону
В Шотландии один из местных водопадов был вынужден течь в другую сторону, когда на регион обрушился шторм «Каллун». На выложенном в Сети видео можно посмотреть, как под натиском стихии потоки воды поворачивали вспять.
Явление было зафиксировано на острове Скай (западная часть Шотландии).
Небольшой ролик привлек большое общественное внимание. Пользователи были шокированы силой ветра, порывы которого даже водопад заставили развернуться в противоположную сторону.
Явление было зафиксировано на острове Скай (западная часть Шотландии).
Небольшой ролик привлек большое общественное внимание. Пользователи были шокированы силой ветра, порывы которого даже водопад заставили развернуться в противоположную сторону.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:23