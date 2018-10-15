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В Шотландии шторм «Каллум» заставил водопад течь в другую сторону

В Шотландии один из местных водопадов был вынужден течь в другую сторону, когда на регион обрушился шторм «Каллун». На выложенном в Сети видео можно посмотреть, как под натиском стихии потоки воды поворачивали вспять.

В Шотландии шторм «Каллум» заставил водопад течь в другую сторону

Явление было зафиксировано на острове Скай (западная часть Шотландии).

Небольшой ролик привлек большое общественное внимание. Пользователи были шокированы силой ветра, порывы которого даже водопад заставили развернуться в противоположную сторону.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:23

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