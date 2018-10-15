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В России отзывают спортивные седаны BMW М5

Баварская компания BMW отзывает в России почти 90 спортивных седанов М5. Владельцы автомобилей жалуются на то, что силовой агрегат автомобилей внезапно может заглохнуть. Причиной для проведения отзывной акции стало непредвиденное поведение машин.

В России отзывают спортивные седаны BMW М5

На российском рынке седаны BMW М5 реализуются на протяжении 8 месяцев. Владельцы автомобилей жаловались на то, что их двигатель мог заглохнуть в самый неподходящий момент и даже во время обгона на полосе встречного движения. Обычно в таких случаях наблюдалось прекращение поступления топлива в силовой агрегат. Руководство баварского автоконцерна пообещало бесплатно устранить неисправности в силовом агрегате.

Владельцам спортивных седанов с проблемой в двигателе следует обратиться в ближайший центр обслуживания компании BMW, где специалисты устранят дефект при помощи новой прошивки блока электронного управления. Кроме того баварский производитель намерен провести отзыв нескольких десятков моделей G30, причиной для этого является обнаруженный дефект в датчиках позиции коленвала.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 08:40

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