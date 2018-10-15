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Новый телескоп NASA обнаружил экзопланету «горячий Юпитер»

Новый телескоп NASA обнаружил свой первый «горячий Юпитер». Экзопланета находится в двойной звёздной системе HD 202772, которая от Земли отдалена на расстояние 480 световых лет.

Новый телескоп NASA обнаружил экзопланету «горячий Юпитер»

Летом нынешнего года благодаря новому телескопу TESS сотрудники NASA открыли гигантский мир аналогичный Юпитеру. Экзопланета на 50 процентов по размерам превосходит Юпитер, она совершает оборот вокруг своей звезды HD 202772А за 3,3 земных дня. При этом звезда тяжелее и моложе Солнца. Специалисты классифицировали новую экзопланету, как раздутый «горячий Юпитер».

Телескоп TESS был запущен космическим агентством NASA 19 апреля 2018 года, а к сбору научных данных аппарат приступил с 25 июля. Данная миссия направлена на обнаружение новых миров, на которых возможна жизнь. Новый телескоп осуществляет поиск экзопланет методом транзита.



 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 08:20

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