«Весь в папу»: Алла Пугачёва продемонстрировала в Instagram умения сына Гарри

На опубликованном видео Гарри Галкин умело управляется с игрушечными инструментами, рассказывая звёздной родительнице, что у него должно получиться. В описании к своему посту Алла Пугачёва отметила, что её сын весь в папу, который все заботы по дому старается выполнять самостоятельно. Ни для кого не секрет, что юморист всегда отличался домовитостью.Подписчики артистки отметили, что её маленький сын просто умница, сразу видно, что к делу он подошёл с умом. Некоторых поклонников огорчило то, что на видео плохо видно лицо юного строителя. Пользователи по достоинству оценили публикацию Примадонны российской эстрады, на данный момент она набрала почти 285 тысяч «лайков».