«Весь в папу»: Алла Пугачёва продемонстрировала в Instagram умения сына Гарри
Алла Пугачёва поделилась с подписчиками в Instagram видеороликом, на котором её сын Гарри демонстрирует свои хозяйственные таланты. По словам Примадонны, наследник растёт таким же трудолюбивым, как его отец Максим Галкин.
На опубликованном видео Гарри Галкин умело управляется с игрушечными инструментами, рассказывая звёздной родительнице, что у него должно получиться. В описании к своему посту Алла Пугачёва отметила, что её сын весь в папу, который все заботы по дому старается выполнять самостоятельно. Ни для кого не секрет, что юморист всегда отличался домовитостью.
Подписчики артистки отметили, что её маленький сын просто умница, сразу видно, что к делу он подошёл с умом. Некоторых поклонников огорчило то, что на видео плохо видно лицо юного строителя. Пользователи по достоинству оценили публикацию Примадонны российской эстрады, на данный момент она набрала почти 285 тысяч «лайков».
На опубликованном видео Гарри Галкин умело управляется с игрушечными инструментами, рассказывая звёздной родительнице, что у него должно получиться. В описании к своему посту Алла Пугачёва отметила, что её сын весь в папу, который все заботы по дому старается выполнять самостоятельно. Ни для кого не секрет, что юморист всегда отличался домовитостью.
Подписчики артистки отметили, что её маленький сын просто умница, сразу видно, что к делу он подошёл с умом. Некоторых поклонников огорчило то, что на видео плохо видно лицо юного строителя. Пользователи по достоинству оценили публикацию Примадонны российской эстрады, на данный момент она набрала почти 285 тысяч «лайков».
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 06:46