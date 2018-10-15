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«Весь в папу»: Алла Пугачёва продемонстрировала в Instagram умения сына Гарри

Алла Пугачёва поделилась с подписчиками в Instagram видеороликом, на котором её сын Гарри демонстрирует свои хозяйственные таланты. По словам Примадонны, наследник растёт таким же трудолюбивым, как его отец Максим Галкин.

«Весь в папу»: Алла Пугачёва продемонстрировала в Instagram умения сына Гарри

На опубликованном видео Гарри Галкин умело управляется с игрушечными инструментами, рассказывая звёздной родительнице, что у него должно получиться. В описании к своему посту Алла Пугачёва отметила, что её сын весь в папу, который все заботы по дому старается выполнять самостоятельно. Ни для кого не секрет, что юморист всегда отличался домовитостью.

Подписчики артистки отметили, что её маленький сын просто умница, сразу видно, что к делу он подошёл с умом. Некоторых поклонников огорчило то, что на видео плохо видно лицо юного строителя. Пользователи по достоинству оценили публикацию Примадонны российской эстрады, на данный момент она набрала почти 285 тысяч «лайков».



 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 06:46

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