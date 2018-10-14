Пожилая супруга Гогена Солнцева бросила его после пластической операции

Теперь 63-летняя дама не заботится о 37-летнем муже Гогене Солнцева, а накануне вовсе ушла из дома.Недавно Катя решила доказать свою любовь к мужу: легла под нож хирурга. Женщине сделали круговую подтяжку лица и подтяжку век. Терешкович не испугали и возможные последствия, ведь в 63 года идти на такой шаг рискованно.Сперва Гоген был рад переменам, правда, удручало одно: теперь красавицу не волнует дом, она занята внешностью и в салоны ходит каждый день.А накануне и вовсе ушла из дома, сообщает концерт у себя в Instagram.Многие решили, что она ревнует Гогена к молодым женщинам, а кто-то думает, что Катя обиделась на мать Солнцева Людмилу Кравцову, которая сказала, что жена её сына красивее после операции не стала.У Терешкович непростые отношения и со своей дочерью. Наследница Екатерины считает, что та не помогает ни ей, ни своим внукам.