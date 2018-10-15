Acer оснащает компьютеры Predator Orion чипом Core девятого поколения





Устройства используют корпуса с агрессивным дизайном. В них предусмотрено крупное окно, посредством которого можно обеспечить хорошую вентиляцию и даже увидеть аппаратную начинку продукта. Максимальная конфигурация предусматривает применение производительного процессора Intel Core i9-9900K Coffee Lake. Данный чип содержит 8 вычислительных ядер и отличается возможностью параллельно проводить обработку до 16 потоков инструкций. Номинальная частота процессора 3,6 ГГц, а максимальная заявлена на отметке в 5 ГГц.Для устройств группы Predator Orion 9000 предусматривается возможность использования дискретного графического модуля NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. Вдобавок, производитель обещает обеспечить поддержку новых процессоров Intel Core X-Series. Продукты Predator Orion 5000 в своей максимальной конфигурации используют NVIDIA GeForce RTX 2080. За охлаждение ответственная система IceTunnel 2.0, которая делит корпус ПК на отдельные зоны для индивидуального охлаждения каждой из них. Объёмы ОЗУ и ПЗУ будут определяться на основании пожеланий заказчика.