Грузовики КамАЗ 5-го поколения появятся уже в этом году





Первая партия станет проверочной, большее количество продукции выпустят во втором квартале 2019 года. Первые грузовики отправятся на производственные базы самой компании и будут переданы крупным компаниям-перевозчикам. Ведущий менеджер «КамАЗ» сообщил, что ключевая ставка нацелена на транспорт 4-го поколения.На сегодняшний день именно данные авто приносят самый большой процент от доходов компании. Пятое поколение грузовиков предполагает наличие кабин 2-х размеров: узкого и широкого формфактора. На текущий момент компания создаёт транспортные средства с узкими кабинами, которые на рынке переживают значительный рост. При этом 5-е поколение продукции окажется более комфортабельным и эффективным в работе.