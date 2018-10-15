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В PlayStation 4 после прочтения сообщения с набором символов появляется сбой

PlayStation 4 прекращает нормально работать после прочтения сообщения с некоторым набором символов. Пользователи Reddit пожаловались, что консоль нестабильно функционирует из-за обычного письма.

В PlayStation 4 после прочтения сообщения с набором символов появляется сбой

Определённый набор символов, состоящий из букв и эмодзи, переданного в сообщении посредством PlayStation Messages, приставка начинает работать со сбоями и прекращает распознавать команды со стороны пользователя. Единственный метод устранения этой проблемы заключается в полном сбросе настроек устройства.

В Sony уже осведомлены об этой проблеме. Компания-производитель готовит обновление с ликвидацией соответствующей ошибки. Пока пользователи сделали выводы о том, что открывать случайные письма в PlayStation Messages не желательно. Лучше использовать это приложение на смартфоне и вести переписку с него. Вредоносное сообщение стоит удалить либо ограничиться общением исключительно с друзьями.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:00

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