В PlayStation 4 после прочтения сообщения с набором символов появляется сбой
PlayStation 4 прекращает нормально работать после прочтения сообщения с некоторым набором символов. Пользователи Reddit пожаловались, что консоль нестабильно функционирует из-за обычного письма.
Определённый набор символов, состоящий из букв и эмодзи, переданного в сообщении посредством PlayStation Messages, приставка начинает работать со сбоями и прекращает распознавать команды со стороны пользователя. Единственный метод устранения этой проблемы заключается в полном сбросе настроек устройства.
В Sony уже осведомлены об этой проблеме. Компания-производитель готовит обновление с ликвидацией соответствующей ошибки. Пока пользователи сделали выводы о том, что открывать случайные письма в PlayStation Messages не желательно. Лучше использовать это приложение на смартфоне и вести переписку с него. Вредоносное сообщение стоит удалить либо ограничиться общением исключительно с друзьями.
Определённый набор символов, состоящий из букв и эмодзи, переданного в сообщении посредством PlayStation Messages, приставка начинает работать со сбоями и прекращает распознавать команды со стороны пользователя. Единственный метод устранения этой проблемы заключается в полном сбросе настроек устройства.
В Sony уже осведомлены об этой проблеме. Компания-производитель готовит обновление с ликвидацией соответствующей ошибки. Пока пользователи сделали выводы о том, что открывать случайные письма в PlayStation Messages не желательно. Лучше использовать это приложение на смартфоне и вести переписку с него. Вредоносное сообщение стоит удалить либо ограничиться общением исключительно с друзьями.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:00