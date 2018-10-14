В Адыгее разбился парашютист, на счету которого было 11 тысяч прыжков
Опытный парашютист разбился сегодня в Адыгее во время прыжка с самолета Л-410. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, 61-летний мужчина имел 46 лет стажа и 11 тысяч подобных прыжков, но погиб из-за технической неисправности парашюта.
Во время прыжка произошло закручивание строп. Когда основной парашют не раскрылся, мужчина попытался задействовать запасной купол, но не успел. В результате свободного падения с высоты 800 метров парашютист получил травмы, не совместимые с жизнью.
Во время прыжка произошло закручивание строп. Когда основной парашют не раскрылся, мужчина попытался задействовать запасной купол, но не успел. В результате свободного падения с высоты 800 метров парашютист получил травмы, не совместимые с жизнью.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 18:48