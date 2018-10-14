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Блокчейн-смартфон HTC Exodus покажут 22 октября

22 октября компания HTC презентует свой блокчейн-смартфон под названием Exodus. Производитель изначально планировал представить новый продукт в начале осени, однако теперь стала известна точная дата.

Блокчейн-смартфон HTC Exodus покажут 22 октября

Сегодня на своей фирменной странице в Instagram компания опубликовала соответствующий анонс. HTC Exodus официально дебютирует 22 октября. Тизерное видео о модели не раскрывает никаких деталей относительно дизайна внешнего вида либо технических параметров нового смартфона.

По данным специалистов, девайс может быть разработан с использованием в качестве основного узла процессора Snapdragon 845. Ожидается, что диагональ дисплея нового блокчейн-смартфона составит 6 дюймов.



 
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Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:10

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