Блокчейн-смартфон HTC Exodus покажут 22 октября





Сегодня на своей фирменной странице в Instagram компания опубликовала соответствующий анонс. HTC Exodus официально дебютирует 22 октября. Тизерное видео о модели не раскрывает никаких деталей относительно дизайна внешнего вида либо технических параметров нового смартфона.По данным специалистов, девайс может быть разработан с использованием в качестве основного узла процессора Snapdragon 845. Ожидается, что диагональ дисплея нового блокчейн-смартфона составит 6 дюймов.