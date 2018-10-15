Как быстро восстановиться после гриппа и простуды, рассказали медики





После болезни организм ослаблен и нуждается в тонизирующих средствах, укрепляющих иммунитет и способствующих выведению токсинов. Особенно полезным будет включение в рацион питания плодов облепихи и барбариса, подчеркивает эксперт.Эти ягоды являются природным источником витаминов, антиоксидантов и прочих полезных веществ, с помощью которых реабилитационный период пройдет не только быстро, но и вкусно. И облепиха, и барбарис способны снижать болевые симптомы в области горла, успокаивая и восстанавливая воспаленную слизистую. Употреблять эти продукты можно и нужно и в свежем, и в переработанном виде, отмечает эксперт.