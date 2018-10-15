Ученые: Юпитер вытолкнул Нибиру за пределы Солнечной системы
Группа исследователей из Юго-Западного НИИ в Боулдере ведет изучение вопросов зарождения Солнечной системы, а также её развития. Ученые ищут причины расположения планет в текущем порядке, и одна из одна из версий описывает несуществующую планету Нибиру как спасительницу Земли.
Космологи применяют в своих работах достаточно сложные компьютерные и матмодели, формируя разного рода сценарии развития событий, а также воссоздавая сотни миллионов лет жизни Галактики. В одной из такого типа работ эксперты сделали вывод, что планеты раньше размещались ближе друг к другу и менялись местами, пока не пришли к текущим орбитам.
При этом по итогам анализа отмечается, что Нептун либо Уран обязаны были выйти за границу Солнечной системы из-за гравитационного воздействия Юпитера. В действительности это не произошло, что привело к развитию гипотезы о существовании еще одной планеты. Теория позволяет решить задачу. При этом указывается, что неизвестная планета должна была превышать по своим размерам Землю приблизительно в 16 раз.
Жертвой Юпитера могла оказаться Нибиру, которую вытеснили за границы Солнечной системы. Таким образом, благодаря Планете Х не только Земля, но и иные планеты остались на собственных позициях. Официальные научные источники пока не прокомментировали подобные сообщения, однако ранее представители NASA заявляли об отсутствии планеты Нибиру как таковой, а все спекуляции на эту тему в Сети считали антинаучными.
Космологи применяют в своих работах достаточно сложные компьютерные и матмодели, формируя разного рода сценарии развития событий, а также воссоздавая сотни миллионов лет жизни Галактики. В одной из такого типа работ эксперты сделали вывод, что планеты раньше размещались ближе друг к другу и менялись местами, пока не пришли к текущим орбитам.
При этом по итогам анализа отмечается, что Нептун либо Уран обязаны были выйти за границу Солнечной системы из-за гравитационного воздействия Юпитера. В действительности это не произошло, что привело к развитию гипотезы о существовании еще одной планеты. Теория позволяет решить задачу. При этом указывается, что неизвестная планета должна была превышать по своим размерам Землю приблизительно в 16 раз.
Жертвой Юпитера могла оказаться Нибиру, которую вытеснили за границы Солнечной системы. Таким образом, благодаря Планете Х не только Земля, но и иные планеты остались на собственных позициях. Официальные научные источники пока не прокомментировали подобные сообщения, однако ранее представители NASA заявляли об отсутствии планеты Нибиру как таковой, а все спекуляции на эту тему в Сети считали антинаучными.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 05:00