Депутат Госдумы Газзаев заступился за Кокорина и Мамаева
Валерий Газзаев, экс-тренер сборной России и депутат Госдумы, прокомментировал скандал вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Они были арестованы после драки в центре Москвы.
«У каждого Каждый есть право исправить свою ошибку. Футболисты пребывают в СИЗО, уже дают отвечают за содеянное. Это будет огромный удар по их репутации, станет уроком на всю жизнь. Хотелось бы призвать общественность остановить столь показное бичевание людей», — заступился за спортсменов Газзаев.
Политик добавил, что считает поведение футболистов неприемлемым. Оба игрока находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовных дел, открытых в соответствии со статьёй о хулиганстве.
Ранее Кокорин и Мамаев рассказали, как им живется в СИЗО.
«У каждого Каждый есть право исправить свою ошибку. Футболисты пребывают в СИЗО, уже дают отвечают за содеянное. Это будет огромный удар по их репутации, станет уроком на всю жизнь. Хотелось бы призвать общественность остановить столь показное бичевание людей», — заступился за спортсменов Газзаев.
Политик добавил, что считает поведение футболистов неприемлемым. Оба игрока находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовных дел, открытых в соответствии со статьёй о хулиганстве.
Ранее Кокорин и Мамаев рассказали, как им живется в СИЗО.
Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:00