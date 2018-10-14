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Депутат Госдумы Газзаев заступился за Кокорина и Мамаева

Валерий Газзаев, экс-тренер сборной России и депутат Госдумы, прокомментировал скандал вокруг футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Они были арестованы после драки в центре Москвы.

Депутат Госдумы Газзаев заступился за Кокорина и Мамаева

«У каждого Каждый есть право исправить свою ошибку. Футболисты пребывают в СИЗО, уже дают отвечают за содеянное. Это будет огромный удар по их репутации, станет уроком на всю жизнь. Хотелось бы призвать общественность остановить столь показное бичевание людей», — заступился за спортсменов Газзаев.

Политик добавил, что считает поведение футболистов неприемлемым. Оба игрока находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовных дел, открытых в соответствии со статьёй о хулиганстве.

Ранее Кокорин и Мамаев рассказали, как им живется в СИЗО.



 
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Общество
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:00

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