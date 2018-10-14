В Самаре за езду в нетрезвом виде задержан еще один футболист «Крыльев Советов»





Ранее за аналогичное правонарушение в поле зрения правоохранителей попал его коллега, полузащитник Евгений Башкиров.В пресс-службе регионального управления ГИБДД подтвердили факт задержания нетрезвого молодого человека 1995 года рождения, но раскрывать его личность отказались. Согласно действующему законодательству задержанному грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.«Ночной патруль» - общественное самарское движение, активисты которого вместе с патрулями ГИБДД участвуют в ночных рейдах, выявляя пьяных водителей.