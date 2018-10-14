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В Самаре за езду в нетрезвом виде задержан еще один футболист «Крыльев Советов»

14 октября в Самаре за езду в нетрезвом виде был задержан еще один футболист из команды «Крылья Советов». По информации от активиста «Ночного патруля» Виталия Смардакова, «героем» инцидента стал полузащитник Георгий Тигиев.

Ранее за аналогичное правонарушение в поле зрения правоохранителей попал его коллега, полузащитник Евгений Башкиров.

В Самаре за езду в нетрезвом виде задержан еще один футболист «Крыльев Советов»

В пресс-службе регионального управления ГИБДД подтвердили факт задержания нетрезвого молодого человека 1995 года рождения, но раскрывать его личность отказались. Согласно действующему законодательству задержанному грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

«Ночной патруль» - общественное самарское движение, активисты которого вместе с патрулями ГИБДД участвуют в ночных рейдах, выявляя пьяных водителей.



 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:24

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