Последним страхом Стивена Хокинга стали суперлюди с измененным ДНК





Как пишет сегодня The Sunday Times, 16 октября состоится выход в свет последней книги Стивена Хокинга, в которой говорится о переживаниях легендарного британского физика. Труд под названием "Короткие ответы на серьезные вопросы" содержит предостережение о том, что в ближайшие десятилетия наука получит возможность совершенствовать молекулы ДНК. Это позволит усилить сопротивляемость болезням, в разы улучшить когнитивные функции мозга и продлить жизнь.Доступ к этим генетическим манипуляциям получат люди обеспеченные, которые не смогут устоять перед соблазном расширить свои возможности, чтобы жить максимально долго, пользуясь накопленными благами. «Неулучшенные» индивидуумы не смогут конкурировать с этими суперлюдьми, вследствие чего возникнет социальная и политическая напряженность. Перспективы останутся за новой расой, тогда как всем остальным ничего не останется, кроме как исчезнуть с лица Земли.Стивен Хокинг скончался весной 2018 года в своем доме в Кембридже в возрасте 76 лет. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, он демонстрировал гениальные способности обоснованного научного предвидения.