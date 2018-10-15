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Компания UBTECH Robotics выпустила робота-единорога с программируемым рогом и фиолетовым хвостом

Компания UBTECH Robotics выпустила комплект для сборки робота-единорога UnicornBot Kit. Устройство оснащёно программируемым рогом и фиолетовым хвостом, оно рассчитано на детей в возрасте от восьми лет.

Компания UBTECH Robotics выпустила робота-единорога с программируемым рогом и фиолетовым хвостом

Компания UBTECH Robotics, специализирующаяся на роботах для детей, разработала нового единорога, входящего в серию JIMU Robot Mythical Series. Сам единорог белого цвета, а хвост и грива у него фиолетовые, на голове робота имеется рог с программируемой подсветкой, в его оснащение входит датчик, который распознаёт восемь цветов.

Новый робот-единорог работает на пару с бесплатным приложением для Android или iOS, оно позволяет управлять устройством при помощи блока интуитивного кодирования. Производитель намерен до конца нынешнего года разработать бесплатное обновление с опциями дополнительной реальности. Стоимость набора для сборки робота UnicornBot Kit составляет 120 долларов.



 
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Добавил: Алина Сегодня, 00:00

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