Компания UBTECH Robotics выпустила робота-единорога с программируемым рогом и фиолетовым хвостом





Компания UBTECH Robotics, специализирующаяся на роботах для детей, разработала нового единорога, входящего в серию JIMU Robot Mythical Series. Сам единорог белого цвета, а хвост и грива у него фиолетовые, на голове робота имеется рог с программируемой подсветкой, в его оснащение входит датчик, который распознаёт восемь цветов.Новый робот-единорог работает на пару с бесплатным приложением для Android или iOS, оно позволяет управлять устройством при помощи блока интуитивного кодирования. Производитель намерен до конца нынешнего года разработать бесплатное обновление с опциями дополнительной реальности. Стоимость набора для сборки робота UnicornBot Kit составляет 120 долларов.