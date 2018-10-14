В огненном ДТП под Астраханью погибли четыре человека
14 октября в Енотаевском районе Астраханской области произошло крупное ДТП. В лобовом столкновении двух легковых авто погибли четыре человека, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники в экстренных службах региона.
Трагическая авария случилась возле села Ветлянка. Два легковых авто не смогли избежать столкновения, в результате чего одна машина загорелась и выгорела дотла. Погибли четыре человека.
В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
Трагическая авария случилась возле села Ветлянка. Два легковых авто не смогли избежать столкновения, в результате чего одна машина загорелась и выгорела дотла. Погибли четыре человека.
В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.
Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:47