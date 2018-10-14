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В огненном ДТП под Астраханью погибли четыре человека

14 октября в Енотаевском районе Астраханской области произошло крупное ДТП. В лобовом столкновении двух легковых авто погибли четыре человека, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленные источники в экстренных службах региона.

В огненном ДТП под Астраханью погибли четыре человека

Трагическая авария случилась возле села Ветлянка. Два легковых авто не смогли избежать столкновения, в результате чего одна машина загорелась и выгорела дотла. Погибли четыре человека.

В причинах ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.



 
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Происшествия
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 16:47

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