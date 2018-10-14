Камерофон V40 ThinQ LG от LG доступен для предзаказов





Устройство LG V40 ThinQ наделили тройной основной, а также сдвоенной фронтальной камерой. Устройство по этой цене доступно на платформе популярных магазинов B&H Photo, Sprint, AT&T, T-Mobile. Камерофон в продажу должен поступить 18 октября. На него пока можно оформить предварительный заказ. Разработчиками LG для версии V40 ThinQ подготовили два обновления, которые направлены на улучшение функционирования 3 модулей основной камеры, а также 2 датчиков фронтальной камеры.Новая версия базируется на чипсете Snapdragon 845. ОЗУ модели составляет 6 Гб, ПЗУ - 64 Гб. Версия оснащается ЦАП на 32 Б. Смартфон оснащается динамиком Boombox, поддержкой DTS:X 3D Surround Sound, беспроводной зарядкой Qi. В камерофоне LG V40 ThinQ имеется защита по стандарту IP68, а также согласно американскому военному уровню MIL-STD 810G.