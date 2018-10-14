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Эксперты проанализировали влагостойкий смартфон HOMTOM ZOJI Z9

Эксперты проанализировали преимущества и недостатки смартфона HOMTOM ZOJI Z9. По словам аналитиков, модель отличается от конкурентов рядом положительных характеристик в данном ценовом сегменте.

Эксперты проанализировали влагостойкий смартфон HOMTOM ZOJI Z9

В первую очередь, внимание уделили сертификату IP68, который указывает на продвинутые показатели ударостойкости, а также влагостойкости модели. Корпус выполнен из алюминия, а задняя панель - из стекла. Прорезиненные фрагменты корпуса, а также закрытый USB-порт и отсутствие разъема для гарнитуры говорят о том, что модель ориентирована на использование практически в любых условиях. На это же указывает мощный аккумулятор емкостью 5500 мАч. Устройство в состоянии заряжать другие смартфоны, а также обладает функцией распознавания лиц.

На задней панели находится сдвоенная камера с разрешением 2+21 Мп, а на передней - ординарная на 13 Мп. Смартфон работает на базе операционной системы Android 8.1, а некоторые данные говорят о том, что среди прочего, гаджет будет иметь функцию монитора сердечного ритма. Впрочем, стоит отметить, что производительность телефона не является его сильной стороной.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 23:00

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