АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Покров Пресвятой Богородицы 2018: приметы и обычаи старинного праздника
EUR 76.50 USD 65.98
Курс валют на 13.10.2018

Космонавт Сергей Прокопьев раскрыл главный страх команды МКС

Сергей Прокопьев, известный российский космонавт, раскрыл главный страх команды Международной космической станции (МКС). По его словам, речь идёт о возможности срыва запланированного выхода на орбиту.

Космонавт Сергей Прокопьев раскрыл главный страх команды МКС

Сергей Прокопьев ходе телемоста с МГУ сообщил, что астронавты и космонавты боятся срыва старта. Он заметил: его коллеги переживают, чтобы все в итоге прошло штатно.

Стоит напомнить, что 11 октября во время очередного запуска ракеты «Союз» с космодрома Байконур космический аппарат потерпел крушение. Корабль должен был доставить на МКС космонавта Алексея Овчинина и астронавта Тайлера Хейга. Ракета должна была доставить на орбиту предметы первой необходимости, медикаменты и продовольствие. Экстренное приземление экипажа было проведено успешно. При этом никому не потребовалась медицинская помощь.

Дмитрий Рогозин, являющийся руководителем Роскосмоса, позднее прокомментировал инцидент, произошедший с «Союзом». Он отметил, что такого рода происшествие требует тщательного расследования. При этом следует привлекать независимых экспертов, выезжать на предприятие и проверять все технологические процессы.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты проанализировали влагостойкий смартфон
Космонавт Сергей Прокопьев раскрыл главный страх
Пожилая супруга Гогена Солнцева бросила его после
Шестилетний сын Оксаны Фёдоровой очаровал
Моника Беллуччи посетила Лионский фестиваль в
Ольга Бузова стала рекламировать картофельные
Эксперты назвали 6 причин частого заболевания
В Соединённых Штатах полицейским рекомендуют не
Телезрители хотят продолжения телешоу «Замуж за
На аукционе в Монако продан папирус "Книги
Блокчейн-смартфон HTC Exodus покажут 22 октября
В Адыгее разбился парашютист, на счету которого
Готовность океанографического судна «Алмаз»
Российские звезды активно поздравляют Федора
Депутат Госдумы Газзаев заступился за Кокорина и
Характеристики нового Nubia X прошли проверку на
В Самаре за езду в нетрезвом виде задержан еще
Последним страхом Стивена Хокинга стали суперлюди
Джастин Бибер не сдержал слезы, узнав о
В огненном ДТП под Астраханью погибли четыре
Режиссер «Властелина колец» оживил кинохронику
Тюнинг-ателье Manhart представили BMW M4 с 690
Врачи рассказали о причинах психических
Учёные: NASA должно направлять миссии на поиск
Футболисты Кокорин и Мамаев рассказали, как им
Стас Пьеха из больницы сообщил фанатам о своем
В Аргентине женщина во время бури
В Москве госпитализирован Алексей Венедиктов
Забавный видеоролик с участием дочки и мужа
В Сети появились первые снимки со свадьбы внучки
Просмотреть все новости