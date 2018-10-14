Космонавт Сергей Прокопьев раскрыл главный страх команды МКС





Сергей Прокопьев ходе телемоста с МГУ сообщил, что астронавты и космонавты боятся срыва старта. Он заметил: его коллеги переживают, чтобы все в итоге прошло штатно.Стоит напомнить, что 11 октября во время очередного запуска ракеты «Союз» с космодрома Байконур космический аппарат потерпел крушение. Корабль должен был доставить на МКС космонавта Алексея Овчинина и астронавта Тайлера Хейга. Ракета должна была доставить на орбиту предметы первой необходимости, медикаменты и продовольствие. Экстренное приземление экипажа было проведено успешно. При этом никому не потребовалась медицинская помощь.Дмитрий Рогозин, являющийся руководителем Роскосмоса, позднее прокомментировал инцидент, произошедший с «Союзом». Он отметил, что такого рода происшествие требует тщательного расследования. При этом следует привлекать независимых экспертов, выезжать на предприятие и проверять все технологические процессы.