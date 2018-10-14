Шестилетний сын Оксаны Фёдоровой очаровал пользователей Instagram





Телеведущая редко публикует в социальной сети снимки своих детей, на этот раз она показала фотографию сына ради того, чтобы узнать у своих подписчиков о том, какое дополнительное образование получают их дети. В описании к посту Оксана Фёдорова отметила, что её наследник помимо хоккея начал осваивать бокс, по выходным он тренируется со своим отцом. Также звезда поинтересовалась, куда ходят дети её поклонников.Шестилетний Фёдор очаровал подписчиков своей звёздной мамы, они засыпали его комплиментами, а одна из поклонниц теледивы написала: «Федя слишком красивый парень, не отдавайте его в бокс». Фотография мальчика на данный момент набрала более 1,7 тысячи «лайков».