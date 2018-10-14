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Моника Беллуччи посетила Лионский фестиваль в эффектном черном платье

54-летняя Моника Беллуччи в последнее время предпочитает классические черные наряды. Вот и в этот раз знаменитая итальянская актриса посетила 10-й Лионский кинофестиваль в эффектном черном кружевном платье в пол.

Моника Беллуччи посетила Лионский фестиваль в эффектном черном платье

Элегантный крой наряда пришелся по фигуре звезды. Свой образ знаменитость дополнила помадой бежевого цвета, коричневыми тенями. Она также использовала немного румян. Ни ярких аксессуаров, ни дополнительных деталей Моника Беллуччи не применяла. Опубликованное в аккаунте Instagram кинозвезды фото подписчики оценили высоко, оставив множество комментариев, а также признаний в любви.

Стоит напомнить, что недавно Моника Беллуччи приняла участие в фотосессии для издания «Grazia». Актриса в очередной раз продемонстрировала, что женщина может прекрасно выглядеть в любом возрасте.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

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