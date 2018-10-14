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Эксперты назвали 6 причин частого заболевания гриппом

Эксперты назвали причины, по которым некоторые люди часто болеют гриппом. На основе анализа, проведенном учеными, было выявлено 6 основных факторов, которые часто приводят к данному заболеванию.

Эксперты назвали 6 причин частого заболевания гриппом

Первой причиной является недостаточно частое или некачественное мытье рук. Ученые утверждают, что рассматриваемый процесс не должен длиться менее 20 секунд, иначе микробы все же попадут в организм и начнется развитие инфекции. Второй причиной назвали ослабленный иммунитет, который может быть следствием воздействия на организм определенными типами лекарств. На третьем месте располагается обезвоживание, из-за снижения защитных возможностей организма перед недугом, а четвертое занимает частые соприкосновения рук с лицом.

Аллергические реакции также могут быть, своего рода, причиной периодических заболеваний гриппом. Специалисты утверждают, что спустя неделю недуг ослабевает, однако, в случае отсутствия положительных изменений, следует немедленно обратиться к врачу.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:30

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