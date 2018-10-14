Эксперты назвали 6 причин частого заболевания гриппом
Эксперты назвали причины, по которым некоторые люди часто болеют гриппом. На основе анализа, проведенном учеными, было выявлено 6 основных факторов, которые часто приводят к данному заболеванию.
Первой причиной является недостаточно частое или некачественное мытье рук. Ученые утверждают, что рассматриваемый процесс не должен длиться менее 20 секунд, иначе микробы все же попадут в организм и начнется развитие инфекции. Второй причиной назвали ослабленный иммунитет, который может быть следствием воздействия на организм определенными типами лекарств. На третьем месте располагается обезвоживание, из-за снижения защитных возможностей организма перед недугом, а четвертое занимает частые соприкосновения рук с лицом.
Аллергические реакции также могут быть, своего рода, причиной периодических заболеваний гриппом. Специалисты утверждают, что спустя неделю недуг ослабевает, однако, в случае отсутствия положительных изменений, следует немедленно обратиться к врачу.
Первой причиной является недостаточно частое или некачественное мытье рук. Ученые утверждают, что рассматриваемый процесс не должен длиться менее 20 секунд, иначе микробы все же попадут в организм и начнется развитие инфекции. Второй причиной назвали ослабленный иммунитет, который может быть следствием воздействия на организм определенными типами лекарств. На третьем месте располагается обезвоживание, из-за снижения защитных возможностей организма перед недугом, а четвертое занимает частые соприкосновения рук с лицом.
Аллергические реакции также могут быть, своего рода, причиной периодических заболеваний гриппом. Специалисты утверждают, что спустя неделю недуг ослабевает, однако, в случае отсутствия положительных изменений, следует немедленно обратиться к врачу.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 20:30