Эксперты назвали 6 причин частого заболевания гриппом





Первой причиной является недостаточно частое или некачественное. Ученые утверждают, что рассматриваемый процесс не должен длиться менее 20 секунд, иначе микробы все же попадут в организм и начнется развитие инфекции. Второй причиной назвали, который может быть следствием воздействия на организм определенными типами лекарств. На третьем месте располагается, из-за снижения защитных возможностей организма перед недугом, а четвертое занимает частыетакже могут быть, своего рода, причиной периодических заболеваний гриппом. Специалисты утверждают, что спустя неделю недуг ослабевает, однако, в случае отсутствия положительных изменений, следует немедленно обратиться к врачу.