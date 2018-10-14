В Соединённых Штатах полицейским рекомендуют не смотреть на новые iPhone





Смартфоны Apple iPhone, оснащённые 3D-сканерами лиц, требуют особого обращения, и они могут быть изъяты у подозреваемых в качестве улик. Именно об этом предупреждает полицейских компания Elcomsoft в презентации. Специалисты по доступу к защитной информации советуют лишний раз не смотреть на современные устройства, так как сканер это воспринимает как попытку получить доступ, и после пяти неудач он блокирует аппарат. Также не рекомендуется нажимать кнопку Home, поскольку это рассматривается в качестве одной из пяти попыток.Чтобы разблокировать гаджет, нужно будет ввести код доступа, о котором знает только подозреваемый, но он может его не сообщить в соответствии с поправкой в Конституции США, разрешающей не свидетельствовать против себя.