Стас Пьеха из больницы сообщил фанатам о своем состоянии здоровья

На данном снимке исполнитель песен запечатлен в больничной палате, когда врачи поставили ему капельницу. В посте артист рассказал, что «петь и жить» будет. По его словам, глобальных изменений в скором времени не предвидится, лишь корректировка режима, питания и нагрузок. Что именно случилось, Стас Пьеха не сообщил и лишь отметил, что во время лечения он находится в безопасности. Публикация знаменитости в течение двух часов сумела собрать свыше 7,8 тысяч отметок «Нравится» и около 300 комментариев.Поклонники выразили своему кумиру слова поддержки. Некоторые заявили, что хотят узнать подробнее, что с ним случилось.