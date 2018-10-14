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Стас Пьеха из больницы сообщил фанатам о своем состоянии здоровья

Стас Пьеха в своем Instagram-аккаунте поделился с фанатами фото из клиники. Певец также сообщил о своем состоянии здоровья.

Стас Пьеха из больницы сообщил фанатам о своем состоянии здоровья

На данном снимке исполнитель песен запечатлен в больничной палате, когда врачи поставили ему капельницу. В посте артист рассказал, что «петь и жить» будет. По его словам, глобальных изменений в скором времени не предвидится, лишь корректировка режима, питания и нагрузок. Что именно случилось, Стас Пьеха не сообщил и лишь отметил, что во время лечения он находится в безопасности. Публикация знаменитости в течение двух часов сумела собрать свыше 7,8 тысяч отметок «Нравится» и около 300 комментариев.

Поклонники выразили своему кумиру слова поддержки. Некоторые заявили, что хотят узнать подробнее, что с ним случилось.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:20

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